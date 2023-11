Le ministre de la Justice et des droits de l’homme a rencontré, vendredi 17 novembre 2023, les chefs des juridictions du pays. Au cours de cette rencontre, plusieurs points ont été abordés notamment les obstacles liés à l’application des textes et des lois.

A cette occasion, Charles Wright a prévenu les magistrats en ce qui concerne l’usage de macaron. « J’insiste pour que vous vous identifiiez en tant que magistrats. Si on trouve Monsieur le président de la chambre votre insigne dans le véhicule de votre épouse, elle sera poursuivie pour usurpation de titre. C’est valable pour tous les magistrats. Acceptons de décrocher puisqu’on retrouve les macarons même dans les magbanas (minibus, Ndlr) et dans les taxis. La pagaille est terminée. Je vais dire aux forces de défense et de sécurité de demander la carte professionnelle avec quiconque, ils retrouvent avec le macaron de magistrats. Celui qui vous montre sa carte, laissez-le passer. Si vous voulez en donnant votre véhicule à votre épouse, décrochez l’insigne », a-t-il prévenu.

Faisant allusion à l’attaque de la Maison centrale de Conakry, le 4 novembre depuis laquelle Claude Pivi est en cavale, le ministre de la Justice évoqué un “impératif sécuritaire” auquel les magistrats doivent se soumettre. «Beaucoup utilisent ça (les insignes des magistrats, Ndlr) pour échapper à la vigilance et au moment où nous sommes, on écarte aucune piste. Chacun doit reconnaître que nous sommes face à un impératif sécuritaire et on doit savoir qui bénéficie de quel droit », a t-il insisté.