Le front national pour la défense de la constitution (Fndc) a salué la sortie du président français sur la réélection du président Alpha Condé.

Chez nos confrères de Jeune Afrique, Emanuel Macron a exprimé sa préoccupation sur la situation politique en Guinée.

Dans un communiqué publié ce vendredi 20 novembre, le Fndc a félicité le président français pour cette franche prise de position, qui selon les responsables du FNDC, confirme la justesse du combat que le peuple de Guinée mène depuis une année pour le respect de l’ordre constitutionnel en Guinée.

Le Fndc invite tous les États attachés au respect des droits humains et aux principes démocratiques à se désolidariser du régime de Conakry et demande ainsi aux États de l’UE de prendre des sanctions contre les forces de défense et de sécurité impliqués dans les exactions commises contre les citoyens.

COMMUNIQUE !