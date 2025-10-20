Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Alpha Bacar Barry, a procédé, ce lundi 20 octobre 2025, au lancement officiel de la rentrée universitaire 2025-2026 à l’Institut supérieur de l’information et de la communication (ISIC) de Kountia.

Entouré de son cabinet et des responsables de l’institut, dont la directrice générale, il a délivré un message axé sur la rigueur à l’endroit des enseignants et des étudiants.

Dans son allocution, le ministre a d’abord salué l’engagement des enseignants et du personnel administratif, qui ont permis le démarrage effectif des cours. Il a ensuite fixé les grandes orientations de l’année académique, qu’il souhaite résolument tournée vers la promotion de la qualité à tous les niveaux du système universitaire.

« L’année 2025-2026 sera entièrement consacrée à la promotion de la qualité : la qualité des enseignements, des études avancées, des enseignants-chercheurs, des infrastructures, des documents et de leur intégrité », a déclaré le ministre.

Selon lui, cette exigence de qualité vise à doter le pays d’un système d’enseignement supérieur performant et crédible, capable de rivaliser avec les standards africains et ouest africains. Le ministre a rappelé que la Guinée assure cette année la présidence du Conseil des ministres du CAMES, un rôle qui appelle à l’exemplarité et à la rigueur.

Appelant à un engagement collectif, il a exhorté les étudiants à « étudier sans tricher », à privilégier une année calme et studieuse, et les enseignants à évaluer avec équité et professionnalisme.

« Nous devons ensemble bâtir un système crédible. Cela passe par des étudiantes et étudiants engagés, des enseignants responsables et un respect strict du calendrier académique », a-t-il insisté.

Le ministre a enfin souhaité « une excellente année académique à toutes et à tous », pleine de succès et de persévérance, avant de réaffirmer la volonté du gouvernement de soutenir les établissements dans leurs efforts d’amélioration continue.