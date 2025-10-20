Une semaine après la rentrée scolaire 2025-2026, le ministère de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation (MEPU-A) multiplie les initiatives pour améliorer les conditions de travail des enseignants, notamment ceux exerçant en milieu rural. Ce week-end, le département a procédé à l’acheminement d’un lot de 500 motocyclettes vers plusieurs localités de l’intérieur du pays.

Selon le ministère, cette initiative vise à faciliter la mobilité des enseignants affectés dans les zones les plus enclavées, où les difficultés d’accès freinent souvent la régularité des cours et affectent la performance du système éducatif. “Dans le cadre des initiatives présidentielles visant à renforcer la mobilité et la productivité des enseignants, le Ministère de l’Enseignement Pré-Universitaire et de l’Alphabétisation a procédé à la réception des premières unités d’un lot de 500 motocyclettes destinées aux écoles situées dans les zones les plus enclavées et vulnérables du pays”, précise le MEPU-A dans un communiqué publié sur sa page officielle.

Cette mesure s’inscrit dans une politique globale de soutien au corps enseignant et de valorisation de l’éducation comme pilier du développement national. Elle illustre, selon les responsables du département, la volonté du gouvernement de placer l’école au cœur de ses priorités.

“Cette action confirme que l’éducation est au cœur de la refondation de la nouvelle Guinée que nous appelons de tous nos vœux”, souligne encore le communiqué.

Ce déploiement de motocyclettes, lancé peu après la reprise des classes, devrait permettre de renforcer la présence effective des enseignants dans les zones rurales et d’améliorer la qualité de l’enseignement sur l’ensemble du territoire.