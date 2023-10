Le corps d’un jeune âgé de 23 ans a été repêché dans le fleuve de Bankoroda, ce vendredi 20 octobre 2023 dans la région de Kankan.

Selon les témoignages, le jeune s’est noué alors qu’il fuyait des agents de la Brigade anti-criminalité (Bac) qui avait fait une descente sur les lieux. «Le mercredi, aux environs de 12 heures, nous étions assis et du coup, nous avons vu deux agents de la BAC armés venir vers nous. Par peur, nous avons tous pris la fuite. Nous qui sommes descendus dans l’eau, nous étions au nombre de cinq. Quand nous étions dans l’eau, lorsque nous tentions de nous rapprocher de la bordure, ces agents prenaient des cailloux pour nous cogner en nous insultant. C’est ainsi que le petit a reçu un coup. Quand il a été cogné, il a crié en me disant “eh grand” ils vont me tuer. Même si vous regardez tout de suite son corps, vous verrez les traces. Donc, j’ai demandé au petit de se retourner, malheureusement il n’a pas pu tenir le coup et il s’est noyé», explique un témoin.

Pour sa part, le président de la jeunesse de Bankoroda a invité les jeunes au calme et à la retenue. «Je demande à tous les jeunes de se calmer, nous avons saisi le procureur de cette affaire, laissons la justice faire son travail», exhorte Lamine Kaba.

Il faut noter qu’après toutes les négociations, les jeunes en colère ont décidé de se diriger vers le siège de la Brigade anti criminalité. Aux dernières nouvelles, ils ont été dispersés à coup de gaz lacrymogène.

Mamoudou Aimé Césaire Condé