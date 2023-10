Le président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya, va inaugurer, ce vendredi 20 octobre 2023, l’École régionale des Arts et Métiers (ERAM- Coyah).

C’est une nouvelle école au compte du ministère de l’Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l’emploi qui sera inaugurée à Bentourayah dans la préfecture de Coyah. Ce centre de formation technique et professionnel à caractère régional compte plusieurs filières. Il s’agit de: génie mécanique, multimédias, électricité, électronique. Des filières du bâtiment, comme le carrelage, la peinture, la topométrie, la mécanique du sol, etc.

Le président de la transition est attendu sur place pour procéder à l’inauguration de cette nouvelle école. Selon nos informations, il sera ensuite du côté de Donka pour inaugurer une autre école du même genre.

Le ministre de l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l’Emploi, Alpha Bacar Barry, est déjà sur place avec tous les cadres de son département.

Cette cérémonie mobilise également les autorités préfectorales et régionales ainsi que les populations de Coyah.

Nous y reviendrons!