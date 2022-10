Amadou Diouldé Diallo, journaliste à Guinée360 et chroniqueur à la radio City Fm, a été finalement libéré. Après sa sortie du camp Alpha Yaya Diallo, où il a été conduit, monsieur Diallo a livré les raisons pour lesquelles il a été brièvement interpellé.

«J’étais arrêté en bas de l’immeuble abritant la radio, en train de prendre de filmer, parce que depuis le matin on était là avant l’arrivée des gendarmes et policiers. Les agents du BATA (Bataillon autonome des troupes aéroportées), sont venus et c’est ainsi qu’un d’entre eux m’as repéré et ils m’ont interpellé. Ils m’ont demandé pourquoi je filmais, je leur ai dit que je ne faisais que prendre des images, que je leur ai montré. Celui qui dirige les opérations a dit aux autres de m’embarquer. J’ai essayé de leur expliquer que si c’est à cause des images, je peux les supprimer pour qu’ils me laissent repartir, mais ils ont refusé», a expliqué le journaliste dans un premier temps.

Il poursuit également: «Ils m’ont conduit au camp Alpha Yaya et arrivé là-bas, ils m’ont présenté à un de leurs chefs qui a demandé ma version des faits et vérifier mon badge… Il a intimé à un groupe de me raccompagner jusqu’à la porte du Camp et je suis revenu à la radio.»