Pour protester contre la détention prolongée des responsables du Front national pour la défense de la constitution, et exiger le retour rapide à l’ordre constitutionnel, le FNDC »dissous » a appelé à une manifestation ce jeudi 20 octobre dans le grand Conakry. Des violences, des destructions des biens privés et publics et des blessés dans les rangs des forces de l’ordre et des civils, ont été enregistrés durant la journée. Suite à ces actes, le procureur général a annoncé une procédure judiciaire contre ceux qui ont soutenu la manifestation.

Dans sa communication sur les ondes des médias d’État, le procureur général de la cour d’appel de Conakry, Yamoussa Conté a d’abord dressé le bilan de cette manifestation : «Il résulte du bilan provisoire de cette manifestation violente : 9 véhicules de la gendarmerie endommagés, 4 blessés dont 3 graves dans les rangs de la gendarmerie ; 2 blessés graves dans les rangs de la police et de nombreux véhicules caillassés, deux civils blessés dont un cas grave.»

Le procureur général a ensuite instruit les procureurs des TPI de Kaloum, de Dixinn, de Mafanco, de Coyah et de Dubréka, d’engager des poursuites judiciaires, « pour des faits de destruction des biens publics et privés, coups et blessures volontaires, atteinte à la liberté de circulation, participation délictueuse à un attroupement, outrage à agent, provocation directe à un attroupement et complicité.»

«Le procureur général, dans son rôle de coordonnateur de l’action des procureurs de la République du ressort de la cour d’appel de Conakry, conformément aux dispositions des articles 41 42 43 et suivants du code de procédure pénal, instruit aux procureurs de la République des tribunaux de première instance de Kaloum, de Dixinn, Mafanco, de Coyah et de Dubréka de diligenter sans délai des poursuites judiciaires contre les organisateurs et tout participant de ladite manifestation interdite, en saisissant les unités de police judiciaire de leurs ressorts conformément au code procédure pénal.»

Le procureur général près la cour d’appel de Conakry, ne s’est point réservé de citer les noms des leaders politiques qui ont soutenu la manifestation du FNDC, ce sont : Pépé Francis Haba, Cellou Baldé, Etienne Soropogui, Fodé Oussou Fofana, Mamadou Sylla, Dembo Sylla.