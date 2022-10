A travers un communiqué en date de ce jeudi 20 octobre, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Kaloum a annoncé l’ouverture d’enquêtes préliminaires, contre l’ancien directeur général de l’ancien directeur général de l’Office national de formation et de perfectionnement professionnel (ONFPP) et deux de ses collaborateurs qui étaient tous en service à cet office au moment des faits.

Lucien Beindou Guilao, Youssouf Camara et Fatoumata Chérif, sont les concernés par cette décision de justice. Ces cadres doivent être poursuivis pour présumé détournement d’un montant de trois milliards six cent quatre-vingt-seize millions huit cent-vingt deux mille neuf cent quatre-vingt-cinq francs guinéens (3.696.882.985 GNF).

Ci-dessous, le contenu du communiqué du tribunal de Kaloum:

Le Procureur de la République près le Tribunal de première instance de Kaloum informe l’opinion nationale que suivant les injonctions aux fins de poursuites judiciaires par voie de dénonciation des faits présumés de détournement de deniers publics et enrichissement illicite du Garde des Sceaux, Ministre de la justice et des droits de l’homme, le Procureur Général près la Cour d’Appel de Conakry, conformément aux dispositions des articles 41 et 42 du code de procédure pénale, a instruit mon Parquet de procéder sans délai à l’ouverture d’enquêtes préliminaires contre les nommés: 1- Lucien Beindou GUILAO, 2- Youssouf CAMARA, 3- Fatoumata CHERIF, Tous en service à l’Office national de formation et de perfectionnement professionnel (ONFPP) au moment des faits. En exécution des instructions du Procureur Général et conformément aux dispositions de l’article 47 du code de procédure pénale, mon Parquet a saisi l’Office de Répression des Délits Economiques et Financiers pour des fins d’enquêtes. Au terme desdites enquêtes, l’Office de Répression des Délits Economiques et Financiers (ORDEF) a transmis à mon Parquet la Procédure N°021/2022/ORDEF de laquelle il résulte contre les susnommés, des présomptions de détournement de deniers publics et enrichissement illicite portant sur un montant de trois milliards six cent quatre-vingt-seize millions huit cent-vingt deux mille neuf cent quatre-vingt-cinq francs guinéens (3.696.882.985GNF), faits prévus et par les articles 490, 776 du code pénal. Sur le fondement des dispositions de l’article 5 de l’Ordonnance No 0007/2021/PRG/CNRD/SGG du 02 décembre 2021, le Parquet près le Tribunal de Première Instance de Kaloum a transmis pour compétence d’attribution, le dossier de la procédure ainsi que les mis en cause à la Cour de Répression des infractions économiques et financières (CRIEF).

Mamadou Kouyaté