DECLARATION

Presse Solidaire a appris avec stupéfaction l’arrestation, ce jeudi 20 octobre 2022, de Amadou Diouldé Diallo, journaliste à la Radio City Fm et au site d’informations Guinee360.com. Notre confrère a été arrêté dans l’exercice de son métier par des éléments du Bataillon autonome des troupes aéroportées (BATA).

« Le matin quand je suis arrivé à Koloma où se trouve notre radio, il y avait un affrontement entre forces de sécurité et manifestants. J’ai pris des images avec mon téléphone. Entre temps, deux pick-up du Bataillon autonome des troupes aéroportées (BATA) sont arrivés sur les lieux. Ils m’ont interpellé, je leur ai présenté ma carte de presse. Ils ont dit que comme je suis journaliste je dois répondre devant leur commandant. C’est ainsi qu’ils m’ont embarqué avec d’autres personnes arrêtées pour le Camp Alpha Yaya Diallo. Quand nous sommes arrivés, le commandant m’a demandé mon identité. Je lui ai montré ma carte de presse. Il m’a demandé de supprimer les images que j’avais prises. J’ai supprimé. C’est ainsi qu’il a ordonné ma libération et a demandé à deux militaires de me raccompagner jusqu’à la porte. Ils ne m’ont pas brutalisé et n’ont pas confisqué mes appareils», a expliqué notre confrère joint au téléphone.

L’Association Presse Solidaire condamne fermement cette arrestation et apporte tout son soutien au confrère.

La Coordination générale de Presse Solidaire