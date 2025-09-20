Un premier lot de 20 000 doses du vaccin contre la Mpox est arrivé en Guinée ce vendredi 19 septembre 2025. L’annonce a été faite par UNICEF Guinée sur sa page Facebook. Cette livraison, réalisée avec l’appui de l’UNICEF et de ses partenaires, constitue une avancée majeure dans la lutte contre cette maladie.

« Cette livraison marque une étape importante pour la santé des enfants et des communautés », ont indiqué les partenaires sanitaires, précisant que le ministère de la Santé, l’UNICEF et d’autres acteurs sont « pleinement mobilisés pour assurer une distribution efficace et renforcer la protection sanitaire ».

Cependant, ce déploiement intervient dans un climat d’incertitude. Le manque de communication officielle soulève des interrogations, d’autant que plusieurs bulletins épidémiologiques hebdomadaires, habituellement publiés par l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSS) sur sa page Facebook, ont été discrètement retirés. Ces rapports, largement consultés par les professionnels de santé, chercheurs, médias et citoyens, faisaient état d’une recrudescence des cas dans plusieurs districts sanitaires.

Le dernier bulletin disponible, daté du 29 juillet 2025, faisait état de 381 cas confirmés répartis dans 18 districts sanitaires. Depuis sa suppression, aucune donnée actualisée n’a été rendue publique.

Nos démarches pour obtenir des clarifications auprès de l’ANSS sur la situation actuelle de la Mpox sont restées sans réponse. Ce silence, conjugué au retrait des données, nourrit les inquiétudes concernant la transparence dans la gestion de cette épidémie.