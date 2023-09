Le 15 septembre dernier, un événement marquant a eu lieu pour 5 plongeurs guinéens de la Winning Guinea Ship Management Company (WGSM). Ces professionnels ont célébré leur réussite lors d’une cérémonie de remise de diplômes, concluant avec succès une formation intensive de 6 semaines en Chine, à l’école technique supérieure de Dezhou-Zousifang.

Lors de cette cérémonie, les dirigeants de l’école ainsi que des représentants de Winning International Group (WIG) étaient présents pour honorer les réalisations exceptionnelles de ces stagiaires émérites.

La formation en Chine a été une expérience riche en enseignements pour les cinq stagiaires guinéens. Elle a été rendue possible grâce à l’engagement de WGSM et de WIG qui œuvrent conjointement pour le développement des compétences locales en Guinée. L’ensemble du processus a été minutieusement planifié depuis le mois de février, lorsque le besoin crucial de former des plongeurs guinéens pour ses opérations à Boké a été identifié par WGSM.

Face à l’absence de structure adéquate pour dispenser localement cette formation, WGSM a pris l’initiative de collaborer avec l’école technique supérieure de Dezhou Zousifang, renommée pour son excellence éducative en Chine. Cette institution nationale forme chaque année plus de 6 000 techniciens dans divers domaines, notamment le transport maritime, ce qui en fait un choix idéal pour notre programme de formation.

Après une sélection rigoureuse basée sur le mérite, 5 plongeurs ont été choisis parmi les 100 membres de l’équipage qui compose la flotte logistique de WGSM. Ce groupe d’élite a entamé son voyage en Chine fin juillet, avec le soutien total de WGSM, qui a tout pris en charge, du financement du voyage à l’hébergement sur place jusqu’à la continuité de la paie et le versement d’une allocation de formation. Les stagiaires ont également bénéficié de l’encadrement de plongeurs chinois experts, d’interprètes français et d’assistants personnels pour les soutenir dans leur quotidien.

BANGOURATBRAHIMA BEMA, un des 5 stagiaires, a ainsi déclaré : « Lors ces quelques semaines, j’ai également gagné en confiance en moi. Le professionnalisme et l’enthousiasme des professeurs m’ont permis d’acquérir beaucoup de connaissances et de compétences. Ainsi, je suis très reconnaissant envers l’école et envers l’entreprise pour cette chance. »

“Lors de ce voyage en Chine, tous les cours proposés et toutes les pratiques enseignées m’ont été très utiles. Je tiens à remercier tous les participants du programme, merci aux enseignants, merci aux assistants et un merci particulier à l’école Dezhou Zousifang qui nous a accueillis ici. Si j’en ai l’occasion, j’aimerais revenir ici pour poursuivre mes études. J’aimerais aussi que mes enfants viennent étudier ici. Il y a tout ici et tout est de qualité !” a quant à lui complété DIAWARA ABOUBACAR.

Au cours de ces 6 semaines, les stagiaires ont acquis des compétences théoriques et pratiques essentielles en plongée, couvrant des sujets allant de la physique de la plongée à l’air à la médecine de plongée, en passant par la technologie de plongée et les techniques de verrouillage des câbles. Cette formation exhaustive a également inclus une immersion dans la culture chinoise, à travers des cours de langue, de calligraphie, d’arts martiaux et bien d’autres enseignements.

Cette formation illustre la détermination de WIG à favoriser le transfert de compétences entre la Chine et la Guinée, contribuant ainsi au développement économique et social du pays. La réussite de formation est une preuve tangible de l’engagement du Groupe pour l’amélioration des compétences locales, notamment ici dans le domaine de la plongée.

Cette cérémonie de remise de diplômes chaleureuse et amicale clôture un chapitre important de l’engagement de Winning International Group envers la Guinée. WIG, à travers ses représentations, continuera à investir dans le développement des talents locaux et à renforcer le partenariat avec le pays et ses citoyens. WIG est mobilisé pour contribuer à la réalisation d’un avenir prometteur pour les Guinéennes et les Guinéens.