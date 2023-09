En collaboration avec le ministère de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l’Emploi, l’Organisation Internationale pour la Migration (OIM) a lancé la Caravane CinemArena ce mercredi 20 septembre 2023 à Conakry. Ce projet, financé généreusement par le ministère italien des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale, résulte d’une collaboration étroite entre l’Italie, l’OIM, et la République de Guinée, et vise à aborder les défis complexes liés à la migration irrégulière.

À travers l’éducation et le cinéma, l’OIM aspire à changer des vies, à inspirer des rêves, et à ouvrir des portes vers un avenir meilleur. Ana Fonseca, Cheffe de mission de l’OIM en Guinée, a déclaré : « Nous sommes fiers que ce projet, dont la renommée s’est déjà étendue à des pays tels que la Côte d’Ivoire, le Sénégal, la Gambie, et la Tunisie, trouve un écho aussi vibrant en terre guinéenne.»

L’OIM rapporte que plus de 6 000 jeunes migrants africains sont récemment arrivés sur l’île italienne de Lampedusa, mettant leur vie en danger et affrontant de multiples risques tout au long de leur parcours migratoire. Malheureusement, la Guinée figure parmi les pays d’origine de ces jeunes migrants. C’est dans ce contexte que la Guinée se consacre à l’autonomisation de la jeunesse.

La Cheffe de mission de l’OIM en Guinée, Ana Fonseca, a souligné l’importance de cette initiative : « CinemArena est bien plus qu’une simple caravane d’information. C’est une invitation à repenser la migration, à valoriser nos métiers locaux, à encourager l’entrepreneuriat des jeunes, tout en renforçant leurs compétences techniques. Nous sommes convaincus que la force de la Guinée réside dans sa jeunesse, et nous sommes déterminés à les aider à exploiter leur plein potentiel. L’avenir vous appartient. Avec des initiatives comme CinemArena, nous espérons éclairer votre chemin et vous donner les outils pour construire un avenir prospère ici, chez vous. Nous croyons en votre capacité à façonner un avenir prometteur pour la Guinée. »

Lors de la cérémonie, le ministre de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l’Emploi, Alpha Bacar Barry, a encouragé les jeunes Guinéens à se former pour accéder à des emplois décents. Il a déclaré : « Un jeune qui a un emploi est un jeune qui compte, qui contribue au développement de son pays. C’est pourquoi nous soutenons l’OIM et les autres partenaires techniques et financiers pour que ce projet réussisse et que nous puissions sensibiliser les jeunes sur les opportunités qu’offre notre pays. »

La Caravane CinemArena se déroulera sur plusieurs étapes, incluant Kankan du 3 au 7 octobre 2023, N’Zérékoré du 9 au 14 octobre, Faranah du 16 au 21 octobre, Mamou du 23 au 28 octobre, Forécariah du 30 septembre au 4 novembre, pour finir à Conakry du 6 au 11 novembre. Chaque étape permettra d’apprendre, de discuter et de se rassembler autour des opportunités qui foisonnent dans le pays, avec des formations en multimédia et sur les techniques de rédaction de CV et de recherche d’emploi.

L’OIM s’est félicitée de sa collaboration avec les communautés locales, les jeunes entrepreneurs, les éducateurs et les acteurs du développement en vue de construire un avenir meilleur.