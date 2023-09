La Coalition guinéenne pour la Cour pénale internationale (CGCPI) a publié au cours d’une conférence de presse, ce mercredi 20 septembre 2023, un guide pour l’accès à la justice” en Guinée.

Composé de 23 pages, ce guide pour l’accès à la Justice en cas de violations des droits de l’Homme n’est pas un manuel académique, mais plutôt un guide de vulgarisation dans un langage précis, simple et accessible à tous, explique l’avocat Me Thierno Souleymane Barry, membre de la CGCPI.

Le guide est divisé en deux parties: Le droit garanti et la garantie de droit. Le premier regroupe les instruments de reconnaissance des droits de l’Homme qui sont universels, régionaux ou nationaux. Et le second concerne toute la procédure, de l’introduction de la plainte jusqu’à son exécution en passant par les étapes intermédiaires (instructions, jugement, voix de recours).

«Je me réjouis de cette initiative parce que ce manuel peut servir aux citoyens lambdas, aux non-juristes et même les étudiants en Droit. Il est très pratique et comporte des notions qu’on ne retrouve jamais à l’université», a souligné Gabriel Kamano, porte-parole du Barreau de Guinée.