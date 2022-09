Le nouveau procureur général près la Cour d’appel de Conakry a pris fonction ce mardi 20 septembre 2022. Nommé à ce poste à travers un décret dans la soirée du lundi 19 septembre, Yamoussa Conté a exprimé toute sa gratitude au colonel Mamadi Doumbouya, au ministre Alphonse Charles Wright et aux membres du conseil supérieur de la magistrature suprême pour la confiance.

Après les traditionnels remerciements, Yamoussa Conté a exhorté ses collaborateurs, avocats et substituts généraux, des magistrats et procureurs de son ressort, de l’accompagner pour obtenir des bons résultats comme ils l’ont fait pour Alphonse Charles qui occupait ce poste avant de devenir ministre de la justice, gardes des sceaux et des droits de l’homme.

«Nous n’avons pas besoin de rappeler ici, le rôle que vous avez joué pour obtenir ce grand résultat sous le leadership de ce grand homme, car le succès d’un chef de service dépend du rôle de chacun de ses collaborateurs. Comme on aime à le dire, c’est l’équipe qui gagne. Vous avez accompagné Alphonse Charles Wright, je souhaite la même chose pour moi. Pour ma part, je vous garantis que la sincérité et la loyauté caractériseront mes actes quotidiens…», a rassuré le nouveau procureur général.

Il a par ailleurs prévenu par la même occasion: «Je suis pour la collaboration et non pour la conspiration au détriment du justiciable.»