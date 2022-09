Dans un discours lu à la télévision nationale ce mardi, le premier ministre a fait savoir que le cadre de dialogue inclusif inter-guinéen, «vise à favoriser des échanges constructifs» entre les acteurs des forces vives de la nation sur la transition en cours dans leur pays.

Selon Dr Bernard Goumou, le président de la transition lui a demandé, avec «la sincérité, la fermeté et la détermination qui le caractérisent, d’aller chercher nos sœurs et nos frères qui hésitent à se joindre au dialogue afin qu’ils apportent leurs pierres à la construction de notre édifice commun : la Guinée»

En se basant sur les valeurs ancestrales de tolérance, de partage, de solidarité de co-construction et celles républicaines, le patron de la primature dit s’engager à y consacrer toute son énergie, «car nul sacrifice, aucun effort n’est de trop pour établir un pont fraternel pour rassembler les filles et fils de notre famille, la Guinée. Désormais, il n’existe plus aucun obstacle pour que les Guinéens se parlent et décident ensemble de l’avenir de leur pays.»

Dr Bernard Goumou indique que sur instruction du président du CRND, toutes les dispositions sont en train d’être prises pour le démarrage effectif, «dès la semaine prochaine», ce cadre de dialogue inclusif que les Guinéens ne cessent de réclamer.