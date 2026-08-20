Éliminatoires CAN U17 : le Syli cadet avec le Mali, le Liberia et la Guinée-Bissau

L’Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA-A) a procédé au tirage au sort du tournoi qualificatif pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations U17. La Guinée a été placée dans le groupe B, aux côtés du Mali, du Liberia et de la Guinée-Bissau.

Les huit sélections cadettes de la zone UFOA-A connaissent désormais leur feuille de route pour ce tournoi qualificatif à la CAN U17 2027. Le Syli national cadet devra se mesurer au Mali, au Liberia et à la Guinée-Bissau dans le groupe B.

Dans le groupe A, figurent le Sénégal, tenant du titre de la CAN U17, la Gambie, la Mauritanie et la Sierra Leone.

À l’issue de la phase de groupes, le premier de chaque poule se qualifiera pour la finale du tournoi et décrochera, par la même occasion, son billet pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations U17, prévue en 2027 au Maroc.

Le tournoi qualificatif de l’UFOA-A se déroulera du 7 au 20 septembre 2026 à Dakar, au Sénégal.