L’Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires (ANGUCH) a signalé, ce mercredi 20 août 2025, un glissement de terrain survenu dans la commune de Manéah. L’incident, enregistré vers 21h50, a entraîné l’effondrement de plusieurs habitations, dont certaines demeurent enfouies sous les décombres.

D’après des témoins présents sur les lieux, plusieurs personnes seraient toujours coincées à l’intérieur des maisons touchées.

Ce drame survient moins de 24 heures après un autre glissement de terrain enregistré à Simbaya-village, dans la commune urbaine de Dubréka. Survenu aux alentours de 3 heures du matin, cet épisode avait déjà provoqué la destruction de plusieurs habitations.