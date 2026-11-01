​Guinée : Inauguration historique de la Nimba Gold Refinery, le nouveau géant du raffinage d’or africain

C’est un jour à marquer d’une pierre blanche dans les annales économiques de la Guinée et du continent africain. Ce dimanche 1er novembre 2026 s’est tenue à Conakry, dans le quartier de Gbessia-Cité de l’Air, la cérémonie officielle d’inauguration de la Nimba Gold Refinery (NGR). Plus qu’une simple infrastructure industrielle, cette raffinerie de dernière génération scelle le passage définitif de la Guinée de l’ère de l’exportation brute à celle de la transformation locale de ses immenses ressources naturelles. C’est le président Mamadi Doumbouya qui a coupé le cordon inaugural.

​En présence de hauts dignitaires de l’État, du corps diplomatique et d’acteurs clés de la filière aurifère, l’événement symbolise le coup d’envoi d’une stratégie d’industrialisation sans précédent, alignée sur la vision stratégique du Programme Simandou 2040.

​Une rupture historique avec des décennies d’exportation brute

​Pendant près de sept décennies, la Guinée — bien que figurant parmi les plus importants producteurs d’or d’Afrique de l’Ouest — voyait la majeure partie de la valeur ajoutée issue du raffinage de son métal précieux échapper à son économie nationale. Un constat désormais révolu.

​Dans son allocution, le ministre des Mines et de la Géologie, Bouna Sylla, s’est réjoui de ce virage décisif pour la souveraineté économique du pays : ​« Aujourd’hui, cette époque est révolue. Dorénavant, avec cette Raffinerie, des emplois, des compétences, des revenus et des opportunités de développement bénéficieront à notre économie nationale. »

​Le ministre a souligné que cette avancée s’inscrit au cœur du projet de société présidentiel, qui place la transformation locale et la valorisation des ressources au centre du développement. Parmi les mesures phares accompagnant ce projet figure la décision stratégique de l’État d’acheter en Francs Guinéens jusqu’à 30 % de la production des sociétés aurifères semi-industrielles et industrielles, conformément au Code minier. Une disposition majeure destinée à consolider les réserves en devises de la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG) et à renforcer la stabilité macroéconomique globale.

​Une capacité d’envergure mondiale au service de la sous-région

​Avec la Nimba Gold Refinery, la Guinée se dote de ce qui est présenté comme l’installation de raffinage la plus vaste du continent africain et l’une des plus modernes au monde.

​Prenant la parole au nom de la direction et du personnel de l’entreprise, M. Moussa Magassouba a décliné les chiffres vertigineux qui caractérisent le potentiel de ce nouveau fleuron industriel :

​Capacité nominale annuelle : 733 tonnes de raffinage d’or.

​Impact financier : Même en opérant à seulement 50 % de sa capacité, la raffinerie est en mesure de générer un flux financier annuel estimé à 4,5 milliards de dollars américains.

​Impact social & RH : Création d’emplois qualifiés durables et transfert massif de compétences techniques vers la jeunesse guinéenne.

​« C’est le symbole d’une Guinée qui entend devenir un acteur respecté dans la chaîne de valeur internationale de l’or, et un message fort adressé à la jeunesse : notre pays dispose des ressources, des talents et du potentiel nécessaires pour créer de grandes industries sur son propre sol. »

​Traçabilité, régularisation et ambition régionale

​Alors que la production aurifère nationale reste actuellement dominée à environ 70 % par l’exploitation artisanale, les autorités visent à travers cette infrastructure et le cadre réglementaire mis en place à inverser cette tendance au profit de l’exploitation semi-industrielle et industrielle. Il s’agit d’assurer une traçabilité totale, la transparence et une gouvernance conforme aux plus hauts standards internationaux.

​En parallèle du développement des trois raffineries d’alumine actuellement en cours de construction dans le pays, l’inauguration de la Nimba Gold Refinery confirme la volonté de Conakry de s’imposer comme le hub régional de transformation des ressources minières et le modèle africain d’une prospérité partagée.​