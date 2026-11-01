Guinée : une nouvelle classification pour les 373 communes du pays

Le ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation (MATD) vient de revoir le classement des communes guinéennes. Au total, 373 collectivités sont concernées par cette nouvelle répartition, désormais organisée autour de trois catégories : Type A, Type B et Type C.

Officialisée par un arrêté ministériel signé en octobre 2026, cette réforme s’appuie sur plusieurs critères, parmi lesquels la population, la superficie, le niveau d’urbanisation, les ressources financières et les capacités administratives de chaque commune.

À travers cette mesure, les autorités entendent mieux tenir compte des réalités propres à chaque collectivité. L’objectif est notamment d’améliorer la répartition des ressources publiques, mais aussi de permettre à l’État d’apporter un accompagnement plus adapté aux besoins des communes. Ce nouveau classement devrait également servir de base pour déterminer les moyens humains, financiers et techniques mis à leur disposition.

Dans le détail, les communes de Type A regroupent les collectivités les plus importantes, notamment en matière de population, d’infrastructures et de responsabilités administratives ou économiques. Le Type B concerne les communes disposant de capacités intermédiaires. Quant au Type C, il rassemble celles qui font face à davantage de difficultés, qu’elles soient démographiques, territoriales ou financières.

Pour établir cette répartition, le ministère a retenu une grille d’évaluation sur 100 points. Les communes ayant obtenu au moins 70 points sont classées en Type A. Celles dont le score se situe entre 40 et 69 points relèvent du Type B, tandis que celles qui obtiennent moins de 40 points sont classées en Type C.

Ce classement n’a toutefois pas vocation à rester figé. L’arrêté prévoit une révision tous les cinq ans, afin de tenir compte de l’évolution des communes et de leurs réalités sur le terrain.

Découvrez ci-dessous la liste complète des 373 communes de Guinée, réparties selon leur nouvelle catégorie.