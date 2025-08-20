Un glissement de terrain, provoqué par de fortes pluies, s’est produit dans la nuit du 20 août 2025, aux alentours de 3 heures du matin, dans la commune urbaine de Dubréka, précisément au secteur Simbaya Village. Le drame a coûté la vie à deux personnes.

Selon l’Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires (ANGUCH), les victimes sont Seba Koivogui, âgé de 45 ans, et Bintou Kaba, 11 ans. Quatre blessés ont également été enregistrés, dont une femme enceinte de sept mois, immédiatement évacuée vers le CHU Donka pour recevoir les premiers soins.

Dans un communiqué, l’ANGUCH a exprimé sa « profonde compassion » aux familles endeuillées et adressé ses vœux de prompt rétablissement aux blessés.

L’agence invite par ailleurs les citoyens à redoubler de vigilance, à éviter les zones à risque et à respecter scrupuleusement les consignes de sécurité ainsi que les alertes météorologiques émises par la Direction générale de la météorologie et les services compétents.