De fortes pluies survenues dans la nuit du 19 au 20 août 2025 à Dubréka ont provoqué un glissement de terrain dans le secteur Simbayah village, faisant un mort et d’importants dégâts matériels.

Selon les premières informations données par l’Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires (ANGUCH), une fillette de 11 ans, répondant au nom de Bintou Kaba, a perdu la vie dans la catastrophe. Plusieurs habitations ont été détruites et d’importants dégâts matériels sont à déplorer.

Les équipes de secours sont toujours à pied d’œuvre pour tenter de retrouver d’éventuels survivants.