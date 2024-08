La diaspora guinéenne aux États-Unis a organisé, ce mardi 20 août 2024, une manifestation devant la représentation diplomatique de la Guinée à New York pour exiger la libération de Foniké Mengué et Billo Bah, deux figures du FNDC, disparues depuis le 9 juillet dernier.

Les manifestants, principalement des membres de la communauté guinéenne vivant aux États-Unis, ont scandé des slogans hostiles au pouvoir de Conakry tels que : “Libérez Billo Bah et Foniké Mengué” et “Doumbouya zéro”. Ces slogans reflètent le mécontentement croissant et l’inquiétude de la diaspora quant au sort des deux activistes.

“Nos camarades ont été enlevés le 9 juillet 2024, et depuis, ils sont injustement détenus sans procès, privés de leurs droits fondamentaux. Ramadan et KorKa, parmi eux, subissent une séquestration intolérable à la maison centrale, une situation qui déshonore les principes de justice que le président de la transition a promis de défendre. Nous exigeons leur libération immédiate et sans condition”, a déclaré Alpha Fria Barry, membre du FNDC aux États-Unis.

Les organisateurs de la manifestation dénoncent ce qu’ils considèrent comme une dérive autoritaire du régime de transition dirigé par le Général Mamadi Doumbouya. Ils appellent au retour à l’ordre constitutionnel avant le 31 décembre 2024.

Cette grande mobilisation, surveillée par la police, a été une réussite pour la diaspora guinéenne aux États-Unis.

Dans un communiqué, le parquet général de Conakry avait déclaré ne pas disposer d’informations sur la disparition de Foniké Mengué et Billo Bah, ce qui alimente les suspicions de la communauté guinéenne et des organisations de défense des droits de l’homme.