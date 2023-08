Le président du Parti de l’espoir pour le développement national (PEDN), Lansana Kouyaté a révélé le contenu des débats tenus en plénière du cadre de dialogue inter-guinéen, sur la nomination ou l’élection des membres de conseils de quartier et districts par les gouverneurs des régions.

Le président de la transition a pris un décret la semaine dernière qui indique que ce sont les gouverneurs qui doivent nommer les conseils de quartiers et de districts. Un décret qui a suscité beaucoup de polémiques au sein l’opinion publique.

Ce samedi 19 août 2023, à l’occasion de l’assemblée générale du PEDN, Lansana Kouyaté a tout d’abord démenti les propos de certains acteurs qui soutiennent que cette décision de nomination des chefs de quartiers et districts a été décidée lors du cadre de dialogue inter-guinéen par les différentes coalitions présentes. L’ancien Premier ministre explique que lorsque cette question s’est posée, ils ont tous montré leur désaccord vis-à-vis des autorités de la transition. C’est ainsi que le gouvernement a fait savoir l’organisation des élections des membres des conseils de quartiers et districts pourrait conduire vers un glissement du calendrier de la transition tel que défini avec la Cédéao.

” J’ai écouté les débats, ça va dans tous les sens. Il y en a même qui disent que cela a été décidé à la réunion avec les coalitions lors du dialogue inter-guinéen. Il y a rien de plus faux. L’organisation de ce dialogue-là, j’étais présent. Ça n’a pas été dit là-bas. Je me demande pourquoi les gens mentent ? C’est faux, ça n’a pas été dit. D’ailleurs, j’ai entendu certains médias dire que cela a été décidé au cadre de dialogue inter-guinéen. C’est faux… Quand ils (les autorités) ont parlé de ça, on a dit, c’est impossible. Il faut élire les chefs de quartier et les présidents des districts ce qui est normal parce que c’est la base de la démocratie. La démocratie commence par le bas. Donc on a décidé qu’on doit élire les chefs de quartier et de districts. C’était lors d’une séance plénière. Et c’est en ce moment-là, le gouvernement a répondu, on est d’accord, on peut faire l’élection. Mais ne vous attendez pas à ce que la transition finisse en 2024. Voila ce qui a été dit. Aujourd’hui, si les chefs de quartier et les présidents des districts sont nommés par les gouverneurs cela ne respect pas les règles de la démocratie. C’est tout “, a-t-il expliqué.

Pour finir, Lansana Kouyaté se dit inquiet par rapport au retard que cela va causer à la tenue des élections présidentielles, si toutefois le gouvernement décide de procéder à l’élection des membres de conseils de quartier et de districts.

” Mais ce qui nous embarrasse dans tout ça, le gouvernement dit si on doit les élire (chefs de quartier et président de district) cela va prendre beaucoup de temps et d’argent. Parce qu’à ce que je sache, il y a au moins 15 milles quartiers en Guinée”, a-t-il conclu.