Vu le contexte de compétitivité accrue, le bureau d’ITC reconnait que l’emballage et l’hygiène des aliments sont des éléments incontournables dans l’industrie alimentaire soumise à des règles strictes allant du processus de production jusqu’à la vente finale des produits. L’initiative a donc pour objectif principal de transmettre aux jeunes producteurs, les principales mesures et bonnes pratiques à appliquer lors de la manipulation, transformation, le transport et la commercialisation des produits agricoles.

Cette rencontre virtuelle qui a pris fin ce jeudi a été une occasion organisée par le programme INTEGRA afin de répondre efficacement à cette exigence du marché. L’atelier a permis d’outiller les jeunes producteurs agricoles guinéens. Les bénéficiaires ont appris les mesures à adopter pour s’assurer que les aliments manipulés ne soient pas contaminés et impropres à la consommation.

Ces jeunes ont à travers cet atelier, amélioré également leurs connaissances sur les caractéristiques et avantages de l’emballage des produits agro-alimentaires. Ensuite, les critères à prendre en compte dans le choix d’un emballage pour un produit et un marché déterminés. L’atelier s’est inscrit également dans le prolongement du programme de formation présentielle Gestion et Renforcement Agricoles pour l’Indépendance Économique (GRAINE) dispensé dans les différentes préfectures de la Guinée.

S’agissant d’effets bénéfiques, ces concepts, une fois appliqués par ces jeunes dans leur activité professionnelle, pourront augmenter la qualité de leurs produits auprès de leurs clients, accroître la valeur ajoutée de leur production et potentiellement élargir leur clientèle (hôtels, entreprises, villages artisanaux, etc.), comme le témoigne Mamadou Oury Barry, jeune entrepreneur en apiculture à Labé.

« Cette formation est une réelle opportunité pour nous entrepreneurs. Pour moi qui évolue dans le miel, qui est un secteur très concurrentiel, la qualité de l’emballage est non seulement un incontournable mais elle permet surtout de vendre à l’étranger. Cet atelier m’a donné les connaissances nécessaires pour améliorer l’hygiène et la qualité de présentation de mes produits. »

« Il faut que nos entrepreneurs comprennent que la présentation du produit procure non seulement de la satisfaction pour le consommateur mais permet surtout de conquérir le marché international », rassure Sidafa Condé, Directeur national adjoint de l’agriculture. D’après lui, investir dans les formations et le renforcement des capacités, c’est investir dans l’avenir.