ONU : Diomaye Faye crée la surprise en soutenant la candidature de Macky Sall

L’ancien président du Sénégal, Macky Sall, bénéficie désormais du soutien officiel de son successeur, Bassirou Diomaye Faye, dans sa course au poste de secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (ONU).

À l’issue de leur rencontre, tenue le vendredi 17 juillet 2026, le chef de l’État sénégalais a annoncé la position officielle de Dakar en faveur de cette candidature. « Le Président de la République a décidé que le Sénégal va apporter son plein soutien à la candidature de Son Excellence Monsieur Macky Sall au poste de Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies », précise le communiqué du gouvernement.

Dans la foulée, Bassirou Diomaye Faye a chargé son « Gouvernement et l’ensemble du réseau diplomatique sénégalais de se mobiliser pleinement pour promouvoir cette candidature auprès des États membres des Nations Unies. »

Le président sénégalais a également appelé l’ensemble des forces vives de la Nation à se rallier à cette initiative. Il les invite à « soutenir cette candidature qui est désormais celle du Sénégal au service de l’Afrique et d’un multilatéralisme plus performant. »