Publication des résultats du BAC : le ministre Alpha Bacar Barry donne des instructions

Les candidats au baccalauréat unique, session 2026, attendent toujours la publication de leurs résultats. Face à cette attente, le ministre de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation, Alpha Bacar Barry, a donné des instructions pour accélérer le processus.

À l’issue de la réunion de cabinet de son département, tenue ce lundi 20 juillet 2026, le ministre a demandé au service chargé des examens de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de réduire les délais de publication des résultats.

« Le ministre Alpha Bacar Barry a insisté sur la nécessité d’accélérer la publication des résultats du baccalauréat unique, session 2026 », indique le compte rendu de la réunion publié par le service de communication du ministère.

Le ministre a également exhorté les équipes techniques à améliorer les performances enregistrées l’année précédente, afin de faciliter l’organisation des prochaines étapes du calendrier scolaire, notamment la session de rattrapage et les opérations d’orientation des nouveaux bacheliers.

« L’objectif est de faire mieux que les délais enregistrés l’année dernière, afin de garantir une meilleure préparation de la session de rattrapage et des opérations d’orientation », précise la même source.

Cette instruction intervient quelques jours après la publication des résultats du Brevet d’études du premier cycle (BEPC). Les candidats au baccalauréat ainsi que leurs familles restent désormais suspendus à l’annonce des résultats de cet examen, dernière évaluation nationale sanctionnant les études secondaires.

Cette année, les autorités éducatives affichent leur volonté de raccourcir les délais de traitement afin de permettre le démarrage, dans les meilleures conditions, des opérations de rattrapage et d’orientation vers l’enseignement supérieur.