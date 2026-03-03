Au lendemain du dépôt de sa candidature au poste de secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (ONU), l’ancien président sénégalais Macky Sall a détaillé les grandes lignes de son programme dans une tribune publiée sur le site Senenews.

L’ex-chef de l’État a articulé son projet autour de plusieurs priorités majeures : la paix, la sécurité, le développement, la rénovation du multilatéralisme et le renforcement de la gouvernance de l’institution internationale.

Concernant la gouvernance, Macky Sall estime qu’elle constitue « une condition essentielle pour entretenir la confiance entre les États membres et le Secrétariat général ». Il précise que son action sera guidée par trois principes : rationaliser, simplifier et optimiser.

La transparence figure également parmi ses priorités. L’ancien président souhaite « promouvoir une gestion transparente, pour un Secrétariat efficace, efficient et responsable, fondée sur la rationalisation des structures et des mandats, la cohérence des actions et une meilleure utilisation des ressources ».

Pour atteindre ces objectifs, Macky Sall insiste sur la nécessité d’un financement plus prévisible et durable ainsi que sur « une modernisation des méthodes de travail », afin d’assurer une meilleure visibilité et une efficacité accrue dans la gestion des ressources.

Dans sa tribune, il défend enfin une réforme ambitieuse de l’ONU, qu’il juge indispensable pour relever les défis actuels auxquels l’organisation est confrontée et renforcer sa crédibilité sur la scène internationale.