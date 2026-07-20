10e législature : Oyé Béavogui appelle les députés à être « aux côtés de tous les peuples »

Au lendemain de l’installation officielle de la nouvelle Assemblée nationale, Oyé Béavogui, ancien secrétaire général du PDG-RDA et ex-député de cette formation politique, s’est exprimé sur son absence du nouvel hémicycle après son échec aux dernières élections législatives.

Candidat lors de ce scrutin, l’ancien parlementaire affirme accepter le verdict des urnes tout en réitérant sa volonté de poursuivre son engagement politique.

Pour lui, la fonction de député ne constitue pas une fin en soi, son combat pouvant se poursuivre en dehors de l’institution parlementaire. « J’ai tenté, ça n’a pas marché. Ce n’est pas la fin du monde. Nous avons des collègues qui sont là. Nous allons continuer à contribuer à notre façon, à agir politiquement. Être député n’est pas une fin en soi. Nous poursuivrons le même engagement et la même dynamique », a-t-il déclaré.

Bien qu’il ne fasse pas partie de la nouvelle législature, Oyé Béavogui a adressé un message aux députés récemment installés. Il les invite à rester proches des citoyens et à placer leurs préoccupations au cœur de leur mission parlementaire. « Je leur demande d’être aux côtés de tous les peuples. Ils sont les représentants de la nation et tout ce qu’ils feront devra répondre aux aspirations de ceux qui les ont mandatés. C’est à cette condition qu’ils pourront être à la hauteur des attentes des citoyens », a-t-il conseillé.

L’ancien député est également revenu sur une initiative qu’il considère comme un acquis du Conseil national de la transition (CNT) durant la précédente mandature : la valorisation du contenu local à travers les tenues portées par les conseillers nationaux lors des séances plénières.

Selon lui, cette pratique devrait être maintenue par la nouvelle Assemblée nationale afin de poursuivre la promotion des productions et des symboles culturels guinéens. « Il y a un aspect particulier qui concerne le CNT : c’est le mode d’habillement, qui a donné plus de valeur au contenu local. Moi, je pense que cela doit continuer. Quand on prend la Guinée, le symbole, c’est le blanc. Il y a eu une véritable volonté de mettre en valeur le contenu local », a plaidé Oyé Béavogui.

À travers ces déclarations, l’ancien secrétaire général du PDG-RDA entend réaffirmer son engagement politique malgré son absence du Parlement, tout en appelant les nouveaux députés à placer les attentes des populations au centre de leur action.