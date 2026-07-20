Assemblée nationale : « Être le porte-voix des sans-voix », la priorité du député Thierno Ismaël Doukouré

À l’issue de la séance inaugurale de la 10ᵉ législature de l’Assemblée nationale, le député uninominal de Dalaba, Dr Thierno Ismaël Doukouré, a placé son mandat sous le signe du service public, promettant de défendre les préoccupations des citoyens et de veiller à un contrôle rigoureux de l’action gouvernementale.

Interrogé par Guinée360, le parlementaire a qualifié son élection de « privilège », tout en rappelant le poids de la responsabilité qui incombe désormais aux 147 députés. « Lorsque vous êtes choisi parmi 17 millions de Guinéens pour parler en leur nom et agir en leur nom, c’est un grand privilège. Mais c’est aussi une lourde responsabilité », a-t-il déclaré.

Pour l’élu de Dalaba, la mission du député ne se limite pas aux travaux en séance plénière. Elle consiste avant tout à représenter les préoccupations des populations et à défendre leurs intérêts au sein de l’institution parlementaire. « Vous devenez le porte-voix des sans-voix. Vous devenez le porte-parole des citoyens. Vous devez porter leurs aspirations, leurs revendications et leurs visions », a-t-il insisté.

Dans un contexte marqué par de fortes attentes à l’égard de la nouvelle législature, Dr Thierno Ismaël Doukouré estime que les députés devront pleinement assumer leurs missions constitutionnelles, à savoir l’élaboration de la loi et le contrôle de l’action gouvernementale.

« Que Dieu nous guide à voter de bonnes lois et à contrôler l’action du Gouvernement », a-t-il lancé.

Le député de Dalaba a également salué l’élection de Dr Dansa Kourouma à la présidence de l’Assemblée nationale. Selon lui, son expérience institutionnelle constitue un atout majeur pour assurer le bon fonctionnement de la nouvelle législature.

« On ne pouvait pas faire meilleur choix. Aujourd’hui, l’Assemblée nationale est opérationnelle. Ce n’est pas quelqu’un qui vient apprendre. Il connaît la loi et l’esprit de la loi », a-t-il affirmé.

Interrogé sur les responsabilités qu’il souhaiterait exercer au sein du Parlement, Dr Thierno Ismaël Doukouré a préféré mettre l’accent sur son engagement au service de l’intérêt général plutôt que sur les fonctions qu’il pourrait occuper. « La première chose, c’est d’être au service de la nation. Quel que soit le poste qui me sera confié, je travaillerai avec engagement pour être utile. Je suis venu ici pour servir la nation guinéenne », a-t-il assuré.

Le parlementaire affirme que son engagement politique demeure guidé par une seule ambition : contribuer au développement du pays. « Mon combat a toujours été d’être utile à mon environnement, à ma communauté et à la nation guinéenne. Quelle que soit la responsabilité qui me sera confiée, je mettrai tout en œuvre pour servir mon pays », a conclu le député uninominal de Dalaba.