Le Mouvement démocratique libéral (MoDeL) a tenu, ce samedi 19 juillet 2025 à Conakry, son assemblée générale hebdomadaire. Une rencontre au cours de laquelle le porte-parole du parti, Moïse Diawara, a exprimé la solidarité totale de la formation envers deux figures de l’opposition récemment ciblées par des menaces : Faya Millimouno, président du Bloc Libéral, et Souleymane Souza Konaté, responsable de la cellule de communication de l’UFDG.

« Le cri de cœur que chacun de nous a aujourd’hui par rapport à la situation dans notre pays est un cri de cœur partagé », a déclaré Moïse Diawara.

« Aujourd’hui, le MoDeL soutient de façon inconditionnelle tous ceux qui sont dans la même situation. Quand il s’agit de lutter pour la cause commune, il faudrait faire en sorte que l’idée s’empare d’une masse humaine, face à la situation très compliquée que nous traversons en Guinée. On n’aurait pas souhaité être dans cette situation, parce que pour nous, ça devait être révolu. On a longuement consenti le sacrifice autour de ça pour ne pas que le pays en arrive encore là. Mais comme c’est le cas contraire, nous sommes obligés de retrousser nos manches, de travailler comme on l’a fait, pour continuer à dénoncer notre ras-le-bol », a-t-il poursuivi.

Revenant plus précisément sur les menaces qui visent les deux opposants, le porte-parole du MoDeL a assuré que le combat ne faiblira pas. « Aujourd’hui, il y a plusieurs menaces qui pèsent autour de Souleymane Souza Konaté de l’UFDG et de Faya Millimouno du Bloc Libéral. Donc, nous leur exprimons notre solidarité, nous sommes de cœur avec eux et nous allons continuer à dénoncer ces agissements jusqu’à la dernière énergie. Nous ne nous fatiguons pas », a-t-il martelé.

Moïse Diawara a également appelé à la vigilance et à la cohésion dans les rangs de l’opposition, tout en faisant un parallèle avec le cas d’Aliou Bah, leader du MoDeL, lui-même visé par des menaces avant son arrestation. « Mais on ne peut pas le faire dans la précipitation sans les messages de solidarité envers nos amis. Souvenez-vous, ça a été le même cas pour Aliou Bah. À un moment donné, c’étaient des menaces. Et après, ils sont passés à l’action », a-t-il conclu.