Lors de l’assemblée générale de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), ce samedi 19 juillet 2025, Souleymane Souza Konaté, coordinateur de la cellule de communication du parti, a vigoureusement dénoncé certaines dispositions du projet de Constitution dévoilé par les autorités de la transition. Il a particulièrement critiqué les articles susceptibles de garantir l’impunité aux anciens chefs d’État.

Face aux militants réunis au siège du parti, Souza Konaté a exprimé la position ferme de l’UFDG, qu’il juge alignée avec la justice et la mémoire des victimes des violences politiques. « Ceux qui nous ont gouvernés par le passé doivent répondre de leurs actes, notamment dans le cadre des manifestations politiques. L’ANAD, les Forces Vives de Guinée, principalement l’UFDG, ont enregistré plus de 400 jeunes froidement et lâchement assassinés à travers tout le pays. On ne peut pas fermer les yeux sur cela. Il s’agit de vies humaines, et rien ne vaut une vie humaine », a-t-il martelé.

L’orateur n’a pas non plus épargné la période transitoire actuelle, pointant un bilan humain déjà lourd, sans aucune réponse judiciaire. « Sous cette transition, nous déplorons déjà plus de 67 jeunes également tués dans des conditions similaires. Pour ces cas, il n’y a eu aucun semblant de procès, aucune tentative de situer les responsabilités », a-t-il regretté.

Souza Konaté voit dans le projet de Constitution une tentative manifeste d’effacer les crimes politiques passés et présents. « On voudrait, à travers cette Constitution, que tout le monde tourne la page ? Sommes-nous d’accord avec ça ? Sommes-nous prêts à accepter que ces tueries restent impunies ? Nous, nous nous y opposerons fermement », a-t-il conclu, sous les applaudissements nourris de l’assistance.