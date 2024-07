C’est une excellente nouvelle pour le ministère de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation. Le ministère du Travail et de la Fonction publique a récemment recruté 2 067 nouveaux enseignants pour les collèges et lycées de Guinée.

Les résultats du concours de recrutement des nouveaux fonctionnaires pour la session 2024 ont été publiés vendredi soir. Pour le groupe 7 de ce concours, l’effectif des enseignants du pays s’est vu renforcé par 2067 nouveaux cadres, qui vont aider à combler le déficit à Conakry et dans les régions de l’intérieur du pays.

Ils sont recrutés pour donner des cours de physique, mathématiques, géographie, français, de langue arabe, etc.

Cliquez ici pour télécharger la liste.