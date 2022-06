Ousmane Gaoual Diallo a expliqué ce lundi, les mesures que le gouvernement a déjà mises en place afin d’aborder le FNDC, qui compte mobiliser les citoyens le 23 juin prochain, pour protester contre la gestion de la transition en Guinée.

La date fixée par le FNDC avance. Les décisions des membres de cette structure aussi ne comptent pas lâcher prise ! Face à tout ceci, le gouvernement à travers le premier ministre et le ministre de l’Administration du territoire et de la décentralisation vont prendre leurs ‘’responsabilités pour aller dans le sens souhaité par le président de la République’’, a annoncé Ousmane Gaoual Diallo, chez nos confrères de la radio Espace.

«Il y’a de la bonne volonté ! D’ailleurs le gouvernement ne s’est jamais enfermé à l’idée qu’on ne négocie pas. Nous voulons que tout le monde soit autour de la table et que dans la mesure du possible, pour que les uns et les autres partagent une certaine volonté d’apaisement afin d’aller de l’avant. Parce que c’est comme ça on peut résoudre les problèmes les plus importants du pays », a martelé le porte-parole du gouvernement.

Le FNDC verra ses interlocuteurs avant le jeudi, jour prévu pour protester, a fait savoir Ousmane Gaoual Diallo : «Nous voulons que les uns et les autres comprennent une chose, c’est un pays que nous avons en commun. Donc ce qui anime les gens du FNDC et du gouvernement, c’est de faire en sorte que notre pays connaisse des progrès. Si on partage l’idée que les progrès-là ne sont possibles que dans la paix, chacun fera l’effort pour que ça marche», a-t-il dit.

Ousmane Gaoual a signalé que toutes les dispositions seront prises afin d’amener les Guinéens autour de la table pour un dénouement heureux de la crise pour qu’ensemble «on essaie de redéfinir le pacte social, le pacte politique pour faire en sorte que notre Guinée reste en paix, calme… pour permettre à la transition de se dérouler. Et de créer d’autre mécanisme de résolution de nos contradictions dans notre pays. Il faut que les Guinéens apprennent à régler leurs contradictions autour de la table avant de montrer les muscles. Qu’on ne commence pas par montrer les muscles et revenir. C’est en cela que nous invitons ceux qui projettent d’organiser ces manifestations à beaucoup de retenue et à répondre à la l’appel du gouvernement pour être autour de la table et discuter des questions essentielles», a-t-il conclu.