UBA America, la filiale américaine de United Bank for Africa (UBA) Plc, a accueilli lundi à Washington DC des diplomates, des responsables gouvernementaux et des chefs d’entreprise à la réception de réseautage en partenariat avec le prestigieux Business Council for International Understanding (BCIU) et le Département d’État américain.

L’événement qui s’est tenu en marge des réunions de printemps de la Banque mondiale du FMI a été organisé par la BCIU et le Département d’État américain pour renforcer la collaboration et fortifier la diplomatie commerciale entre les nations, les institutions et les individus.

S’exprimant lors de l’événement, Oliver Alawuba, directeur général du groupe UBA, a noté que la co-organisation de l’événement par la banque via sa filiale américaine, souligne son engagement à cultiver des relations solides au sein des communautés de développement aux États-Unis.

« En tant que membre distingué de BCIU, une organisation à but non lucratif fournissant des services de diplomatie commerciale personnalisés, UBA Group et UBA America partagent la vision de BCIU de rechercher activement des opportunités stratégiques, de contribuer à la coopération économique mondiale, d’approfondir la diplomatie économique, de faciliter les idées, de forger des partenariats et d’ajouter de la valeur pour toutes les parties prenantes » a déclaré Alawuba.

« Notre détermination à co-organiser cette réception de réseautage symbolise notre engagement à favoriser une croissance économique inclusive et un partenariat transfrontalier. En tirant parti de plateformes comme celle-ci, nous pouvons collectivement relever les défis communs et saisir les opportunités de développement durable », a-t-il déclaré.

BCIU est une association à but non lucratif composée d’experts en politiques, de conseillers stratégiques et d’éducateurs commerciaux, et offre des services de diplomatie commerciale sur mesure aux gouvernements et aux principales organisations du monde, des entreprises Fortune 100 aux investisseurs mondiaux et aux institutions multilatérales.

L’année dernière, la PDG de UBA America, Sola Yomi-Ajayi, a été nommée au conseil d’administration de BCIU, où elle collabore avec d’autres membres du conseil pour s’assurer que l’organisation fonctionne conformément à ses statuts et à la législation à but non lucratif 501(c)3 de New York.

Yomi-Ajayi s’est engagé à favoriser la croissance et la durabilité organisationnelles à long terme, renforçant ainsi les liens entre UBA America, BCIU et la communauté internationale au sens large.

UBA America est la filiale américaine de United Bank for Africa (UBA) Plc, l’une des principales institutions financières africaines présente dans 20 pays africains, ainsi qu’au Royaume-Uni, en France et aux Émirats arabes unis. UBA America sert de lien vital entre l’Afrique et les marchés financiers mondiaux, offrant une gamme de services bancaires adaptés aux besoins des particuliers, des entreprises et des institutions.

En tant que seule banque d’Afrique subsaharienne disposant d’une licence bancaire opérationnelle aux États-Unis, UBA America est particulièrement bien placée pour fournir des services bancaires d’entreprise aux institutions nord-américaines faisant des affaires avec ou en Afrique.

UBA America fournit des solutions de trésorerie, de financement du commerce et de correspondance bancaire aux banques souveraines et centrales, aux institutions financières, aux PME, aux fondations et aux organisations multilatérales et de développement. Tirant parti de ses connaissances, de ses capacités et de sa position unique au sein d’un groupe bancaire international, la Banque cherche à offrir une valeur exceptionnelle à ses clients du monde entier.