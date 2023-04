C’est aux environs de 6 heures ce jeudi matin, que les citoyens de Dapompa dans la commune de Matoto se sont rendus compte de l’existence de Yaya Sylla dans le puits, à en croire le chef de quartier.

Aussitôt alerté, Sékou Soumah dit avoir informé le maire de la Commune de Matoto, Mamadouba Tos Camara et les services de sapeurs-pompiers.

Le corps du jeune a été repêché grâce au courage d’un volontaire qui a pris le risque de descendre dans le puits, selon les explications du chef de quartier.

« C’est un puits qui 17 à 19 mètres de profondeur. Ça n’a pas été facile, il y avait les sapeurs-pompiers de Matoto qui sont venus mais qui n’ont pas pu extraire le corps. C’est un volontaire qui est là, du nom de Monsieur Keita qui est descendu pour nous, c’est ce qui nous a aidé à extraire ce corps ».

Cette situation relance le débat sur la gestion des puits dans certains quartiers de Conakry. A Dapompa, le chef quartier indique avoir pris des mesures, mais qui n’ont jamais été respectées par les citoyens.

Concernant ce cas précis, le chef quartier laisse entendre qu’il y a des doutes « Parce que ici, le puits était fermé, on ne sait pas quel acte a été fait et comment le petit est descendu et l’acte s’est passé entre 2 heures et 3 heures du matin. Il était avec ses amis, dès que ses amis l’ont quitté, on a constaté que le jeune s’est retrouvé dans le puits. Si non le puits était hermétiquement fermé », a-t-il précisé.

Lorsque nous quittions les lieux, le corps a été remis aux services de sécurité pour des enquêtes avant de le rendre à sa famille pour inhumation.