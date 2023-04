Alors que tous les regards sont rivés vers le Secrétariat chargé des affaires religieuses dont une décision officielle relative à la fête de l’Aïd el-Fitr est attendue ce soir, le ministre de la Fonction publique passe à la vitesse supérieure.

Julien Yombouno, dans un communiqué publié dans l’après-midi de ce jeudi 20 avril 2023, déclare la journée de demain vendredi 21 avril 2023, fériée chômée et payée.

« Le Ministre du Travail et de la Fonction Publique porte à la connaissance des Travaileuses, Travailleurs et Agents des secteurs public, mixte et privé, que la journée du vendredi 21 avril 2023, L’AID EL FITR, jour de la fête religieuse marquant la fin du mois de ramadan, est déclarée fériée, chômée et payée sur toute l’étendue du Territoire National », peut-on lire dans le communiqué du département.

La démarche fait déjà l’objet de polémique au sein de l’opinion publique. Des internautes dénoncent l’attitude du ministre, qui selon eux, devrait attendre la décision du Secrétariat général des affaires religieuses attendue dans quelques heures.