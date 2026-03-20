À l’occasion de la célébration de l’Aïd el-Fitr ce vendredi 20 mars 2026, le président Mamadi Doumbouya, a adressé un message à la nation, marqué par des prières, des appels à la cohésion sociale et à l’engagement collectif pour l’avenir du pays.

Dans son message, le chef de l’État a d’abord formulé des vœux à l’endroit des fidèles musulmans, implorant la grâce divine en cette période de fête. “Qu’Allah, dans son infinie miséricorde, accepte nos prières, nos jeûnes et nos actes de dévotion, et qu’il comble chacun de ses bienfaits”, a-t-il écrit sur sa page Facebook.

Au-delà du caractère spirituel de l’événement, le président a mis l’accent sur les valeurs de solidarité et d’unité nationale, qu’il considère essentielles dans le contexte actuel du pays. “En ces moments de recueillement et de fraternité, j’invite chacune et chacun à cultiver l’unité, à renforcer les liens de solidarité et à œuvrer, ensemble, pour une Guinée plus juste, plus forte et résolument tournée vers l’avenir”.

Poursuivant dans la même dynamique, Mamadi Doumbouya a insisté sur l’importance des valeurs sociales et humaines qui fondent la cohésion nationale. “Que cette fête soit également l’occasion de raviver en nous les valeurs de tolérance, de générosité et de vivre-ensemble qui fondent notre Nation”.

À travers cette adresse, le président de la Republique réaffirme ainsi son attachement aux principes d’unité, de paix et de solidarité, dans un contexte où les attentes sociales et politiques demeurent fortes en Guinée.