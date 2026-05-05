Candidatures validées par la justice : les partis toujours dans l’attente d’une notification de la DGE

Malgré la décision rendue le 30 avril par le Tribunal de première instance de Mafanco, ordonnant à la Direction générale des élections (DGE) de réintégrer plusieurs candidatures rejetées et de publier une nouvelle liste, certains partis politiques affirment ne pas avoir encore été officiellement notifiés.

Le Bloc Libéral, l’un des partis concernés, estime que la mise en œuvre de cette décision tarde. Son président, Oumar Sanoh, indique que son parti attend toujours un acte formel. « À ce jour, nous n’avons reçu aucune notification de la Direction générale des élections », a-t-il déclaré.

Face à cette situation, la formation politique envisage de nouvelles démarches. « Nous allons écrire encore à la DGE pour que la décision de la justice soit effectivement appliquée », dit-il, soulignant qu’« une décision de justice s’impose à tout le monde ».

Alors que la campagne électorale est déjà lancée, ce retard administratif pèse sur l’organisation des partis concernés. « Oui, nous sommes en retard effectivement, mais comme vous le savez, c’est la lenteur administrative en République de Guinée et cette situation est préoccupante et inquiétante. »

Malgré ces incertitudes, le parti affirme maintenir sa participation au scrutin. « Nous considérons que la liste est réhabilitée (…) nous sommes en train de travailler dans le cadre de la campagne », a indiqué Oumar Sanoh, avant d’ajouter : « Nous allons battre campagne du côté de Tombolia parce que c’est la justice qui a rendu une décision et cette décision s’applique à tout le monde. »

Toutefois, le président du Bloc Libéral prévient qu’en cas de non-application de la décision judiciaire, un nouveau recours devant les juridictions reste envisagé. « On se retrouvera encore devant le même tribunal », a-t-il averti.