L’insécurité est devenue monnaie courante dans la région administrative de Kankan, malgré la présence des forces de défense et de sécurité. Dans la nuit du mercredi aux environs de 3 h, des individus non identifiés, munis d’armes blanches ont fait irruption dans le domicile du directeur de l’École primaire de Kourémalé, une sous-préfecture relevant de la préfecture de Siguiri. Au cours de l’opération, plusieurs objets ont été emportés et l’enseignant quant à lui a été grièvement blessé sur sa pomme.

Abdourahmane Diallo a été victime d’attaque à son domicile. Les assaillants ont blessé M. Diallo et emporté une forte somme d’argent qu’il avait en sa possession.

“Vers 3 h du matin je dormais, je me suis réveillé pour me mettre à l’aise. Au retour, par l’effet du sommeil je n’ai pas pu refermer ma porte avant de m’endormir. Étant en sommeil, les malfrats sont entrés dans ma chambre et se sont mis à fouiller un peu partout. Ils ont trouvé une somme considérable de près 30 millions. En plus, mon ordinateur HP et mon téléphone Android Samsung S9. C’est le bruit qui m’a réveillé. Quand j’ai allumé la torche de mon petit téléphone, sur ce coup j’ai aperçu un qui sortait de ma chambre je me suis précipité pour le prendre. Il m’a blessé à la main à l’aide d’une paire de ciseaux. Ensuite, il s’est retourné pour me donner encore un coup sur mon front. Après ils sont sortis à deux. C’est ainsi que j’ai informé les voisins du quartier qui dormaient également, mais jusqu’à présent on ne connaît pas leurs destinations”, relate le directeur.

Pour finir, il invite les autorités à sécuriser les populations et leurs biens dans la préfecture de Siguiri en ces termes : “J’invite les autorités de prendre en considération la sécurité des paisibles populations. Ils n’ont qu’à nous aider à continuer les patrouilles mixtes au niveau des donzos ou de la police pour remédier la galopante insécurité dans notre cité.”

Par Mamoudou Aimé Césaire Condé