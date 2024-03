L’ex-ministre des Postes et télécommunications de la Guinée, Oyé Guilavogui, poursuivi pour des allégations de détournement de fonds publics, est actuellement en Turquie, où il aurait rejoint l’ancien président Alpha Condé. L’information a été révélée par le représentant de l’agent judiciaire de l’État, Me Amadou Babein Camara, lors de l’audience tenue ce mercredi 20 mars 2024 devant la nouvelle composition de la chambre du jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF).

En l’absence de l’accusé, Oyé Guilavogui, Me Camara a exprimé son scepticisme quant à son retour, en déclarant : “Monsieur le président, ce monsieur ne va jamais revenir, on nous fait croire qu’il est en Tunisie pour des soins mais nous avons des informations qu’il a rejoint son mentor en Turquie. Seulement nous ne voulons pas rentrer dans les détails.” Il a ensuite demandé un renvoi de l’affaire pour les plaidoiries et les réquisitions.

Le procureur spécial, Aly Touré, a également exprimé ses préoccupations par rapport à cette situation, soulignant que Guilavogui aurait profité de la permission de se faire soigner en Tunisie pour rejoindre la Turquie. Il a insisté sur le respect de l’ordonnance qui stipulait que l’accusé devait rester en Tunisie pour des soins.

“Pour nous, jusqu’à preuve du contraire c’est en Tunisie que l’ordonnance a dit, il est là bas. Donc nous souhaitons que le renvoi soit à deux semaines. Parce que la Guinée et la Tunisie c’est juste 3 heures. Que le renvoi soit ultime. Parce qu’on ne peut pas vouloir d’une chose et son contraire”, a-t-il déclaré.

Après ces interventions, le juge a décidé de renvoyer l’affaire au 3 avril prochain, laissant ainsi le temps aux parties concernées de clarifier la situation et de prendre les mesures nécessaires.