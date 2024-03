Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, a reçu une délégation du Groupe Alteo, dirigée par monsieur Fadi Wazni, président du Groupe UMSI, en présence de certains membres de son cabinet, mardi 19 mars 2024.

Selon la Primature, cette délégation a annoncé à Bah Oury, son intention de démarrer la construction d’une raffinerie d’alumine dans la région de Boké. Pour se faire, elle sollicite l’appui du chef du gouvernement pour des ajustements administratifs nécessaires avant le lancement effectif des travaux.

«Le projet de raffinerie aura une capacité de production de 1 000 000 de tonnes d’alumine par an au démarrage. Malgré les exigences du projet en termes de main-d’œuvre qualifiée, le Groupe s’est engagé à former des ingénieurs et les techniciens en Guinée pendant la construction de la raffinerie », rapporte la primature qui ajoute que Fadi Wazni a souligné que : « Former des ingénieurs, c’est contribuer au développement. »

L’alimentation en énergie de l’usine et de ses installations sera à base de gaz naturel liquéfié.

Le lancement de ce projet marquera un tournant décisif dans le processus de transformation industrielle locale de ressources minières du pays.

“Ce projet industriel ambitieux intègre ègalement la création d’un centre d’excellence d’ingénieurs en relation avec l’université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Les études sont très avancées et la pose de première pierre est projetée courant cette année. Altéo permettra ainsi à la Guinée d’enclencher une nouvelle étape dans le processus d’industrialisation et de création de chaîne de valeurs dans la filière de la bauxite. Avec le Simandou pour le fer et Altéo pour l’alumine, une nouvelle ère s’ouvre enfin pour la Guinée”, a déclaré Bah Oury.