Le débat concernant la requalification des faits poursuivis dans le cadre du procès du massacre au stade du 28 septembre 2009 en Guinée a pris fin ce mercredi 20 mars 2024. Alors que le juge a décidé de joindre sa décision aux questions de fond, cette décision a suscité des réactions contrastées de la part des parties impliquées.

Si la décision a été appréciée par la partie civile, elle a en revanche irrité la colère des avocats de la défense, notamment ceux du capitaine Moussa Dadis Camara, l’un des principaux accusés. Ils ont annoncé leur intention de saisir le Conseil supérieur de la magistrature d’une plainte pour “insuffisance professionnelle” du juge Ibrahima Sory 2 Tounkara.

La saisie du Conseil supérieur de la magistrature semble être imminente car Me Jocamey Haba, l’un des avocats de Dadis, annonce d’or et déjà que lui et ses confrères de la défense ne participeront pas à l’audience du 25 mars prochain. “Mais nous allons surtout saisir le Conseil supérieur de la magistrature pour insuffisance professionnelle. Parce que, ce qui s’est passé n’est pas bien pour l’image du pays. Et nous pensons que la décision est déjà connue avant même que nous ne venions. On ne peut pas nous tendre un piège, professionnels que nous sommes, pour que nous attendions, le jour du délibéré, le tribunal vient dire :”Nous requalifions les faits, et en ce moment là, on ne pourra rien.”

Pour Me Haba, aujourd’hui est “une journée triste pour la justice guinéenne”. Soulignant que : “La journée a clairement indiqué le parti pris du tribunal depuis le début.” Avant de critiquer la décision du juge en affirmant que celui-ci aurait dû statuer sur place ou à la prochaine audience conformément à l’article 407 du code de procédure pénale.

De son côté, Me Hamidou Barry, avocat de la partie civile, s’est réjoui de la décision en déclarant : “C’est une grande satisfaction parce que la question n’a pas été rejetée, et c’est une bonne décision en disant qu’il va se prononcer sur la requalification, lorsqu’il va rendre une décision au fond.” Il a également souligné le rôle important que la justice guinéenne est en train de jouer dans la lutte contre les crimes internationaux.

La décision du juge de requalifier les faits poursuivis en crime contre l’humanité – comme requis par le parquet- ou non est très attendue car elle marquera une étape importante dans le déroulement du procès du massacre au stade du 28 septembre en 2009.