Depuis quelques semaines, les populations de la ville de Kankan sont confrontées à un manque criard d’eau dans les robinets. En ce mois saint de ramadan, avoir un bidon d’eau relève d’un parcours de combattant.

Selon nos constats sur le terrain, la quasi-totalité des quartiers de la ville sont confrontés à cette pénurie. Dans les quartiers Kabada 2, Heremakonon, Missiran, Senkefara en passant par Farako, il y a de cela plusieurs mois, les robinets sont secs. Les populations sont obligées de parcourir de longues distances pour trouver un point d’eau. Et une fois sur place, il faut faire la queue.

“Nous avons fait près de quatre mois sans avoir l’eau à la pompe comme nous voulons. Nous parcourons des kilomètres sous le soleil, pendant ce mois ramadan, pour se procurer de l’eau dans les forages parfois dans les puits pour faire la cuisine alors qu’on doit se laver, préparer. C’est difficile”, témoigne Nantenin Condé qui fustige que pendant cette période de pénurie la société SEG continue d’envoyer des factures dans les ménages.

Hadja Mama Camara, citoyenne rencontrée dans le quartier Heremakono explique son calvaire. “Nous sommes énormément dans des difficultés pendant ce mois de ramadan, il n’y a pas d’eau dans les robinets. On s’approvisionne dans les forages. Là aussi, c’est par ordre d’arrivée. Il faut faire la queue et attendre son tour. Depuis 16 heures, mes enfants sont partis au forage. Il est 18 heures, ils ne sont pas encore revenus. Parfois, il arrive que les propriétaires ferment en disant qu’il fait nuit. Dans ce cas, nous sommes obligés de batailler pour avoir de l’eau. On fait tout avec de l’eau, les ablutions, la toilette, préparer le manger. Nous demandons aux autorités de nous venir en aide dans l’optique qu’on puisse avoir l’eau dans les robinets”, a fustigé cette mère de famille.

Mamoudou Aimé Césaire Condé, correspondant régional à Kankan