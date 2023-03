En battant (2-0) le Hafia FC au stade de la Mission, l’AS Kaloum a réussi la belle opération de la 16e journée de Ligue 1 Guicopres. Une performance qui a mis en sourdine l’exploit du Wakriya AC, qui a dominé ce dimanche à Conakry, SOAR Académie. Le point des rencontres de cette journée…

L’AS Kaloum fait douter le Hafia FC…

Alors qu’il avait ravivé l’espoir d’une sérieuse concurrence au Horoya AC pour le titre de champion de Guinée cette saison, le Hafia FC a visiblement du mal à tenir la cadence et continue de perdre des points importants dans ce duel à distance. Après sa défaite (2-0) lors de la dernière journée contre la Flamme Olympique, son nul (0-0) contre Satellite FC lors de sa première sortie au compte de cette phase retour, le Babata vient d’enchaîner une autre contre-performance. L’équipe de Casimir JAGIELLO s’est incliné ce soir (2-0) contre l’Association Sportive de Kaloum. Des buts de Sékou KOUROUMA sur coup franc et Daouda BANGOURA sur pénalty ont permis au Gbin Gbin d’enregistrer son 4e succès de la saison et reste dixième au classement. Le Hafia FC est deuxième avec 29 points, derrière le Horoya AC (32 points) qui compte tout de même 2 matchs en moins.

Le Wakriya en pleine opération maintien…

Deuxième victoire en deux matchs disputés dans cette phase retour du championnat national pour Ismaël Kaba et ses poulains du Wakriya. L’équipe de Boké a surpris la sérieuse équipe de SOAR Académie (0-1) au stade du 28 septembre. L’unique but de la soirée a été inscrit par Amadou DIAKITÉ en toute fin de match. Avec 19 points désormais, le Wakriya AC s’extirpe pour l’instant de la lanterne rouge. SOAR est catapulté à la 5e place après cette 4e défaite de rang, avec 23 points.