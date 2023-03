Le vice-président de l’Organisation guinéenne des défenses des droits de l’homme (OGDH) s’est exprimé ce week-end sur les événements de Janvier-fevrier 2007 sous le régime de Lansana Conté.

Me Amadou DS Bah déplore la lenteur dans la tenue du procès concernant ces tueries qui a fait plusieurs morts. Il accuse les autorités du pays de complicité avec les organisateurs de la manifestation du Janvier-février 2007 pour empêcher l’évolution du dossier.

“L’OGDH a un dossier pendant devant la justice. Mais, les autorités politiques et militaires ont fait qu’on n’a pas pu avancer. Et même certains acteurs qui avaient appelé à cette manifestation ont refusé de venir donner leur part de vérité quand les juges d’instruction ont eu besoin d’eux”, a regretté Me DS dimanche à l’AG Foutti-Laffidi.

Plus de 15 ans après, ce dossier qui est toujours pendant devant les juridictions n’a malheureusement pas connu une avancée.

L’avocat espère que les autorités vont œuvrer pour la tenue de ce procès après celui des événements du 28 septembre 2009. “Jusqu’à présent, on a identifié aucun présumé coupable dans ce dossier. Peut-être qu’avec le procès du 28 septembre, il se pourrait qu’on puisse faire face à cette autre affaire pour que nous puissions savoir ce qui s’est réellement passé en Janvier-fevrier 2007”.