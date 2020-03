Coupure de l’internet en Guinée: Le président du parti Guinée Moderne y voit une décision politique

Dans un entretien qu’il nous a accordé ce jeudi, 19 mars 2020, le président du parti Guinée Moderne a sévèrement critiqué la décision de la Direction générale de la Guinéenne de Large Bande (GUILAB), visant à interrompre les appels téléphoniques à l’international et internet les 21 et 22 mars prochains en Guinée.

Pour Thierno Yaya Diallo, cette interruption qui intervient la veille et le jour prévu pour le double scrutin est une décision d’ordre politique. D’ailleurs, cet acteur politique soutient que cette décision ne vise qu’à restreindre les libertés individuelles et collectives et à favoriser la fraude électorale: « Cette décision est totalement politique. Ils ont choisi cette date pour empêcher que nous l’opposition et nous le FNDC puissions communiquer proprement de façon sécurisée parce que tenez vous bien lorsque l’internet ne fonctionne pas, ça veut dire que Facebook ne fonctionne pas, WhatsApp ne fonctionne pas et tant d’autres outils de communication qui nous permettent de communiquer de façon sécurisée. Nous savons aujourd’hui que sommes tous sous écoute téléphonique. »

Selon Thierno Yaya Diallo, cette coupure momentanée de l’internet va causer un impact sérieux aux Guinéens: « Ça va impacter notre communication et tout ce que nous sommes en train de mettre en place comme stratégie. Que ces travaux de maintenance soient planifiés le jour de l’élection et le jour que le que le FNDC a décidé de manifester pour empêcher cette mascarade électorale c’est vraiment politique, il n’ y a pas demi-mesure dans ça. »