L’antenne guinéenne de l’ONG Tournons La Page Guinée (TLP-Guinée) a réagi aux manifestations organisées à Siguiri les 16 et 17 février 2026 par des jeunes réclamant l’arrêt immédiat de l’utilisation de machines lourdes dans l’exploitation minière clandestine. Dans un communiqué publié ce jeudi, la coordination nationale de l’organisation se dit profondément préoccupée par la situation.

Selon le document, 24 personnes, dont neuf mineures, ont été interpellées par les forces de l’ordre au cours de ces deux journées de mobilisation, présentées comme pacifiques par les organisateurs. L’organisation dénonce une atteinte aux libertés fondamentales. « La coordination nationale de Tournons est profondément préoccupée par les arrestations arbitraires de 24 personnes, dont 9 mineures, suite aux manifestations pacifiques qui ont eu lieu du 16 au 17 février 2026 à Siguiri. Ces arrestations arbitraires sont une atteinte flagrante aux droits fondamentaux des citoyens et une violation de la liberté d’expression et de manifestation garantie par la nouvelle Constitution », indique le communiqué.

L’ONG rappelle que la non-violence constitue, selon elle, un droit fondamental et estime que les revendications des populations locales sont légitimes, notamment en matière de protection de l’environnement. « La Coordination nationale de TLP-Guinée rappelle que la non-violence est un droit fondamental et que les citoyens ont le droit de protester pacifiquement contre les injustices et les atteintes à l’environnement. L’utilisation de machines lourdes dans l’exploitation minière clandestine est une préoccupation légitime des populations de Siguiri, qui ont le droit de défendre leur environnement et leur mode de vie », précise le texte.

L’organisation exige la libération des personnes interpellées et l’abandon des poursuites judiciaires engagées à leur encontre. « La Coordination nationale de TLP-Guinée exige la libération sans condition de toutes les personnes arrêtées arbitrairement et la cessation de toutes les poursuites judiciaires à leur encontre ».

Par ailleurs, TLP-Guinée appelle les autorités locales à privilégier le dialogue avec les communautés concernées. « Nous invitons les autorités locales de Siguiri à respecter les droits fondamentaux des citoyens et à engager un dialogue constructif avec les communautés affectées pour trouver des solutions durables aux problèmes environnementaux et sociaux », conclut le communiqué.