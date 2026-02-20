Après un mois de détention, le verdict est tombé ce jeudi soir au Maroc pour les 18 supporters sénégalais arrêtés à l’issue de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Le tribunal de Rabat les a condamnés à des peines allant de trois mois à un an de prison.

La 35e édition de la compétition continentale continue ainsi de faire couler beaucoup d’encre. À la suite des incidents survenus lors du match Sénégal–Maroc au complexe sportif Complexe sportif Moulay-Abdellah, les autorités judiciaires marocaines ont statué sur le sort des supporters interpellés.

Parmi les prévenus, neuf ont été condamnés à un an de prison ferme assorti d’une amende de 5 000 dirhams (environ 5 millions de francs guinéens). Six autres écopent de six mois de prison et d’une amende de 2 000 dirhams, tandis que les trois derniers ont été condamnés à trois mois de prison et à une amende de 1 000 dirhams.

Ils étaient poursuivis pour « hooliganisme », une qualification qui recouvre notamment des faits de violences contre les forces de l’ordre, de dégradation d’équipements sportifs, d’invasion de la pelouse et de jets de projectiles.

Le parquet avait requis jusqu’à deux ans de prison ferme contre chacun d’eux, estimant qu’ils avaient « délibérément voulu perturber le bon déroulement du match » et commis des « violences diffusées en direct sur des chaînes de télévision ».

Côté sénégalais, la défense conteste la sévérité des peines. « C’est incompréhensible », a réagi Me Patrick Kabou, avocat des condamnés, dénonçant le fait que ses clients servent de « boucs émissaires ».

Au cours de l’audience, les supporters ont réaffirmé « leur innocence », tout en exprimant des « regrets » concernant les incidents. Ils ont également souligné que les peuples marocain et sénégalais étaient « frères », a indiqué leur conseil, Me Naïma El Guellaf.

Certains condamnés ont brièvement manifesté leur mécontentement à l’énoncé du verdict. Selon leur avocat, ils devraient interjeter appel dès vendredi.

Des dégâts évalués à plus de 370 000 euros

Les poursuites s’appuient principalement sur les images de vidéosurveillance du stade ainsi que sur les certificats médicaux établis pour les membres des forces de l’ordre et les stadiers blessés, a précisé le parquet. Les dégâts matériels ont été évalués à plus de 370 000 euros.

Pour rappel, le 18 janvier dernier, le Sénégal s’était imposé 1-0 face au Maroc au terme d’un match particulièrement tendu. Dans le temps additionnel de la seconde période, après un but refusé au Sénégal, un penalty avait été accordé à la sélection marocaine, déclenchant la colère de certains supporters sénégalais qui avaient tenté d’envahir la pelouse et lancé des projectiles.

Fin janvier, la Confédération africaine de football (CAF) avait infligé plusieurs sanctions disciplinaires aux deux fédérations, dont des amendes cumulées de plusieurs centaines de milliers d’euros, pour comportements antisportifs et violations des principes de fair-play.