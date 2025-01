Les réquisitions et plaidoiries dans l’affaire Kassory Fofana ont eu lieu devant la chambre de jugement de la CRIEF, ce lundi 20 janvier 2025. L’ancien premier risque 5 ans d’emprisonnement.

La partie civile qui a eu la parole en première position a déclaré que Kassory Fofana a détourné 15 milliards de GNF qui était alloué à la MAMRI qui relevait directement de la Primature. Elle a ajouté également que certains montants ont été retrouvés dans les comptes bancaires du prévenu dont il n’a pas pu justifier.

Ces montants s’élèvent entre autres : 902 647 dollars, 906 613 euros et 1 milliard 15 millions 848 992. Ces montants ont été déposés sur ces comptes après sa nomination en tant que premier ministre.

La partie civile a invité le juge de prendre une décision qui soit une référence pour les administrateurs et pour que dorénavant qu’aucun guinéen ne s’évertue au détournement des deniers publics. Elle a plaidé à ce que le prévu soit retenu dans les liens de la culpabilité en le condamnant au payement de 15 milliards GNF, de 5 milliards de francs au titre de dommage et intérêt mais aussi en ordonnant la saisie de tous ses biens. L’agent judiciaire de l’Etat s’est inscrit dans la même logique.

Pour sa part, le ministère public a rappelé le fait que l’ancien premier n’a jamais daigné se présenter devant le Tribunal. Pour lui, bien qu’il soit malade, Kassory pouvait venir se défendre à la barre comme l’ont fait les Damaro et autres. “M. le président qu’il vous plaisir de retenir M. Kassory Fofana dans les liens de la culpabilité en application des dispositions des articles 764 et suivant du Code pénal condamné à 5 ans d’emprisonnement et une amande 5 milliards GNF et la saisie de ses biens”, à requit le procureur.

L’affaire est renvoyée au 13 février prochain pour le verdict.